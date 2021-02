CORPO DE TRANSEXUAL É ENCONTRADO EM MATAGAL NO BAIRRO COROA DO MEIO

08/02/21 - 15:42:57

O corpo de uma transexual foi localizado no final da manhã desta segunda-feira (8), no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju, com sinais de espancamento. A vítima ainda não foi identificada.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP/SE) as investigações estão sendo conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A perícia foi acionada para coletar vestígios no local do crime e os investigadores também tentaram apurar informações que auxiliem no processo investigativo.

As investigações estão sendo conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Pessoas próximas deverão ser intimadas para auxiliar na execução do inquérito policial.

Quem tiver qualquer informação que possa contribuir com o trabalho da polícia deve ligar para o Disque Denúncia pelo número 181.