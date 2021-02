ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM PROPRIÁ PROMOVE FESTA COM AGLOMERAÇÃO

08/02/21 - 09:59:38

Vários vídeos e fotos circulam em grupos de whatsapp mostrando uma festa que reuniu um expressivo número de pessoas jovens em um estabelecimento comercial da cidade de Propriá no último sábado, 06/02. Música, bebidas alcoólicas, falta de máscaras e do distanciamento foram ignorados, em alguns casos. O estabelecimento localiza-se em pleno espaço da Orla do Mirante.

Diante da irresponsabilidade, não houve outro jeito e a população reagiu e questionando sobre o que dizem as autoridades, Ministério Público, Secretaria Municipal de Saúde e outros órgãos responsáveis pela fiscalização. Lembrando que existe um Comitê de Crises que foi instituído para discutir situações inerentes aos cuidados e cumprimento às orientações contra o contágio e circulação para a Covid-19.

Sergipe registra uma cepa do vírus que se multiplica mais rapidamente que tem infectado e levado ao óbito pessoa de todas as idades. Propriá dá um mal exemplo e ao que parece as pessoas que agem de forma irresponsável ignorando o contágio ou contaminação, se baseiam no fato de que a vacina deixará todos imunes ao vírus e que tudo voltará ao normal. Ledo engano. A comunidade cientifica tem afirmado que o vírus consegue se rescrever tornando difícil, ainda, de ser estancado.

A sociedade merece resposta para o fato, ou os tempos mudaram?

Por Adeval Marques

Foto: ilustrativa