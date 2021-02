Exposição ‘Sergipe Folia’ convida o público a reviver a alegria do carnaval

08/02/21 - 12:55:01

Figurinos e adereços estão em exibição no Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

Abre alas que o Shopping Jardins homenageia as nossas tradições culturais e brinda as famílias com a exposição ‘Sergipe Folia’. A mostra acontece até 21 de fevereiro e apresenta cenários com figurinos e adereços para os visitantes reviverem a alegria das festas de Aracaju, Estância e São Cristóvão.

O brilho e os ritmos dos tradicionais bailes à fantasia pedem passagem e exaltam a euforia e a nostalgia dos foliões aracajuanos. A suntuosidade dos figurinos ganha destaque e homenageia a criatividade dos estancianos. E a exuberância dos bonecos gigantes enaltecem a genuinidade dos brincantes de São Cristóvão.

A gerente de marketing do Shopping Jardins, Acácia Sandes, explica que a homenagem está sendo realizada em vitrines temáticas que exaltam o colorido, a musicalidade e as riquezas do carnaval sergipano. “Mantemos os protocolos sanitários para acolher as famílias com segurança e preparamos uma exposição contemplativa que enaltece a nossa cultura e a beleza das tradicionais festas de Sergipe”, afirma.

Os cenários estão localizados ao lado da Lojas Americanas, próximo à Portaria B. E o visitante também pode aproveitar o painel temático, em frente à Praça de Eventos Ipê, para tirar fotos descontraídas com sombrinha de frevo.

‘Sergipe Folia’

O quê? Cenários com tradicionais figurinos e adereços convidam as famílias a reviver a alegria do carnaval sergipano.

Quando? Até 21 de fevereiro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

Onde? Vitrines temáticas próximo à Portaria B e painel para fotos em frente à Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Da assessoria

Foto: Divulgação