Faese destaca a importância do PAA para escoamento da produção agrícola

08/02/21 - 14:40:34

Nesta segunda-feira, 8, aconteceu a ‘Audiência Pública sobre o fortalecimento da Agricultura Familiar e o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA’. O evento aconteceu no Parque de Exposições João Cleophas e contou com a participação de gestores e órgãos ligados ao programa.

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe – Faese destaca

que o programa PAA tem duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar, além de ser um programa que

contribui para o escoamento da produção agrícola.

“Com o PAA, o pequeno produtor tem mais um canal de escoamento da produção que é a venda direta ao Governo Federal. Ele vai fazer uma venda sabendo que vai receber por um preço que é atraente, às vezes até melhor do que o valor pago pelo mercado. É mais um canal de escoamento da sua produção. Cerca de 70% de todos produtores rurais do país são agricultores familiares, então é uma oportunidade de escoar a produção”, afirma o presidente da Faese Ivan Sobral.

A audiência pública é uma realização da Faese e do deputado estadual Zezinho Sobral, em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento – Conab. O deputado Zezinho Sobral destacou a importância da audiência pública.

“Estamos no início de administrações e existe a possibilidade de compra, comércio e aquisição de alimentos produzidos pelos produtores da agricultura familiar através da Conab para doação simultânea, ou seja, aquelas famílias que estão em carência alimentar podem também receber essas doações. Você compra do produtor e já tem a quem doar. O mais importante é estimular a economia e a agricultura, além de recepcionar e preparar os secretários dos municípios para trazer esses agricultores familiares para o mercado vendendo e comercializando”, afirma Zezinho.

A técnica agrícola e representante da Prefeitura de Estância, Rosilda Jesus dos Santos, afirma que a audiência foi esclarecedora. “Esta audiência foi bastante produtiva. Ela propicia que os municípios venham buscar parcerias, união entre o setor público e as comunidades e cooperativas que necessitam desse apoio para que venham possibilitar a realização desses projetos. Através do PAA, várias famílias e agricultores são beneficiados através de uma alimentação de qualidade e vai ajudar o município no desenvolvimento da economia”, afirma Rosilda.

