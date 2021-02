Fetralse realiza Pit Stop Transporte Cuidado em Aracaju

08/02/21 - 11:33:24

Em parceria com o Setransp e a SMTT Aracaju, a ação acontecerá amanhã na terça-feira, 9

Desde o início da pandemia da Covid-19, a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe (Fetralse) vem se unindo aos sindicatos filiados nas campanhas de prevenção, com o objetivo de dar mais segurança na prestação do serviço do transporte.

E com o início de 2021, a Federação não só tem fortalecido as formas de divulgação dos cuidados contra a Covid-19, como também lançou, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) a campanha “Transporte Cuidado”, reforçando a conscientização sobre a necessidade da influência individual no combate à Covid-19.

Diante a alta temporada, a Federação, que tem como uma de suas bandeiras a mobilização em prol da saúde e do bem estar do passageiro sergipano, seja ele passageiro de transporte de passageiros, ou de Turismo, está promovendo o Pit Stop Transporte Cuidado no dia 9 de fevereiro na canaleta da avenida Rio Branco, das 8h às 11h, e na faixa de pedestre da Praça Fausto Cardoso, das 14h às 17h, em parceria com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju e com Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setransp).

Na oportunidade, os agentes de mobilidade estarão na Canaleta da Av. Rio Branco e na Praça Fausto Cardoso com o calçadão da João Pessoa, medindo a temperatura, borrifando álcool 70%, além de distribuir máscaras. Além disso, os agentes de mobilidade falarão sobre a importância da proteção individual (o uso da máscara, o não uso de dinheiro e a lavagem das mãos) pelo bem coletivo.

Alberto Almeida, presidente da Federação, explica que essa é uma das ações pensadas não só pelo bem estar do trabalhador, mas do usuário do serviço também.

“Estamos seguindo com as medidas de prevenção, e agora ampliando com a campanha Transporte Cuidado. Os veículos do transporte e Terminais de Integração seguem contando com a higienização diária, com a pulverização e ozonização, a medição de temperatura, incentivo ao uso do álcool e a lavagem frequente das mãos, além do uso obrigatório de máscaras. Mas estamos com o PitStop Transporte Cuidado reforçar essa atenção dos passageiros e colaboradores do transporte a consciência de que a manutenção dos cuidados individuais promovem um bem coletivo”, disse o presidente da Fetralse.

