IRAN BARBOSA DISCUTE COM SECRETÁRIA SOBRE EMENDAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O deputado estadual Iran Barbosa, do PT, acompanhado da sua assessoria, esteve reunido com a secretária de Estado da Inclusão e Assistência Social, Lucivanda Nunes Rodrigues, na manhã desta segunda-feira (08). No encontro, que aconteceu de forma remota, Iran discutiu com a secretária os procedimentos formais para dar encaminhamento e efetividade às emendas de caráter impositivo que indicou na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021 para ações ligadas à políticas inclusivas e de assistência social.

“Para este setor, o nosso mandato tem tido sempre uma atenção muito especial, com prioridades estabelecidas, inclusive, no nosso planejamento estratégico. Por isso enfatizamos a importância dessa reunião a fim de tratarmos das emendas impositivas que destinamos à LOA 2021. Estamos discutindo os protocolos necessários para aplicação dos recursos vinculados a essas emendas, com vistas a efetivação dessa importante política, no fiel cumprimento dos princípios da Administração Pública”, afirmou o parlamentar, aproveitando a ocasião para desejar sucesso à gestora, que assumiu a pasta em meados de dezembro do ano passado.

Lucivanda Rodrigues agradeceu pela iniciativa, destacando que ela fortalece a relação entre o Parlamento estadual e as secretarias de governo, assim como fortalece as políticas de inclusão e de assistência social. “A nossa pasta tem enormes desafios e para que a gente possa fazer um bom trabalho, dentro desse cenário de dificuldades que os estados passam e onde as prioridades vão sendo cada vez mais restringidas, esse diálogo é muito importante. Fico muito feliz com essa reunião”, ressaltou.

A secretária destacou que, desde dezembro do ano passado, tem trabalhado para agilizar e viabilizar as emendas alocadas no Orçamento de 2020 direcionadas à SEIAS, e que já tem dialogado com a sua equipe para que, neste novo momento das emendas impositivas ao Orçamento de 2021, a unidade gestora possa dar execução e destinação em tempo hábil a esses novos recursos.