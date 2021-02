Luciano Bispo defende que Congresso tenha independência, em harmonia com o Planalto - FaxAju

Luciano Bispo defende que Congresso tenha independência, em harmonia com o Planalto

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado estadual Luciano Bispo, em entrevista, na manhã dessa segunda-feira (8), ao radialista Anderson Machado, quando defendeu que o Congresso Nacional precisa ter uma relação de independência, mas harmônica com a presidência da República. Para ele, os recentes resultados das eleições para o comando do Senado e da Câmara Federal, podem viabilizar com mais celeridade as reformas administrativas que o País necessita.

“Acredito que agora o Congresso Nacional vai andar com mais facilidade, as coisas irão fluir melhor. Infelizmente o ex-presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ), batia muito de frente com o presidente da República. Em alguns momentos queria ser maior que a presidência. O Congresso e o Planalto precisam ter independência, mas devem ser harmônicos e é preciso respeitar a hierarquia. Hoje nosso país carece de reformas importantes como a administrativa e a tributária”, avalia o presidente da Alese.

Luciano Bispo pontuou que o Brasil tem leis muito antigas e que precisam ser revistas e atualizadas. “Temos um país gerido com leis de 100 anos atrás. Precisamos de uma Reforma Tributária urgente, para que se garanta mais justiça social, com a cobrança mais justa de impostos. Já chegamos ao limite, já pagamos muitas taxas e, geralmente, com baixo retorno na Saúde, Educação, nas rodovias. Nosso pais necessita dessas Reformas emergencialmente”.

Luciano Bispo também comentou sobre o ambiente amistoso que mantém dentro da Assembleia Legislativa com os colegas da situação e da oposição. Disse que a relação com os demais Poderes também é harmônica e pontuou que o governador Belivaldo Chagas tem se esforçado para gerir o Estado e equilibrar as finanças, ao ponto de ter anunciado o pagamento em dia do funcionalismo público já para a folha deste mês de fevereiro.

Vacinas/Pandemia – O presidente da Alese voltou a cobrar uma interação de todos no combate à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), ressaltando que ainda tem muita gente morrendo ou sendo infectada e que tudo só voltará à normalidade após a “vacinação em massa” da sociedade. “As pessoas precisam ter mais responsabilidade, precisam se cuidar mais. A pandemia continua aí, não é uma gripezinha e não é brincadeira. Eu fui infectado, mas felizmente fiquei assintomático”.

“Mas a solução disso tido é a vacina. Infelizmente o governo federal demorou demais para entender e agora faz até propaganda para vacinar. Tenho reconhecido o governador que, durante essa pandemia violenta, não tem gerido com coração, mas com a razão. Ampliamos e muito o número de UTI’s e conseguimos não entrar em colapso no sistema de Saúde”, completou Luciano, explicando que os trabalhos na Alese continuam sendo realizados no sistema misto e remoto, com os parlamentares participando das sessões por vídeo e sem aglomeração.

Servidores da Alese – Luciano Bispo disse ainda ao radialista Anderson Machado que foi um trabalho de toda a Mesa Diretora e dos demais deputados no sentido de garantir a integridade dos servidores da Alese nessa pandemia, respeitando todos os protocolos sanitários. “Percebemos que não tínhamos como realizar sessões presenciais ainda. Temos que pensar na saúde dos deputados e dos servidores como um todo”.

“Fizemos um concurso público com mais de 40 mil inscritos e não tivemos um único questionamento. Foi tudo feito da forma correta, os aprovados foram convocados, chamamos além das vagas colocadas e tentamos fazer o melhor pelos nossos servidores”, assegura Luciano.

Por Habacuque Villacorte