MonitorAju registra mais de 270 mil ligações em dez meses de funcionamento

08/02/21 - 08:34:19

Criado para auxiliar e orientar aracajuanos em relação à pandemia do novo coronavírus (covid-19), o MonitorAju, serviço da Prefeitura de Aracaju, já registrou, desde março de 2020, mais de 270 mil ligações, permitindo a administração municipal acompanhar a evolução dos quadros de saúde de pacientes com casos suspeitos e confirmados.

O serviço pode ser procurado por qualquer aracajuano que apresentar sintomas associados a síndromes gripais, quando estiver em isolamento domiciliar ou aguardando resultado do exame para covid-19, via central telefônica da Secretaria Municipal da Saúde, no 0800 729 3534, ou portal www.aracaju.se.gov.br/monitoraju. O próprio serviço também realiza a busca ativa, contatando aqueles que testaram positivo, ao cruzar dados obtidos junto ao Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen).

“O MonitorAju é um canal de orientação para covid-19, que monitora os suspeitos e confirmados diariamente, abrangendo o tempo de isolamento domiciliar do paciente. O preconizado pelo Ministério da Saúde é o isolamento de dez dias, caso no décimo dia não haja mais sintomas respiratórios ou febre. Do contrário, a orientação é uma reavaliação médica”, explica a coordenadora do serviço, Cynthia Rocha.

O serviço de atendimento pelo site é 24h, já a central por telefone funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h, e o monitoramento, que é um departamento à parte da Central de Ligações, funciona todos os dias da semana das 7h às 19h.

Reforço no atendimento

No final do ano passado, a iniciativa ganhou um importante reforço, que aumentou de maneira significativa a capacidade de acompanhamento: a inteligência artificial. Com isso, apenas em dezembro do ano passado, foram 31.870 ligações e, até o última dia 25, mais 10.086 ligações.

“A partir de dezembro, a gente começou a utilizar um sistema robotizado, capaz de ligar e fazer o monitoramento diário dos pacientes. Com isso foi possível ampliar o atendimento. Esse robô liga todo dia para o número cadastrado pelo usuário, questionando sobre os sintomas e outras informações. Há uma inteligência artificial nele capaz de avaliar a evolução do quadro de saúde, de forma que se constatado algum agravamento, a ligação é repassada para um técnico”, ressalta Cynthia.

Com o MonitorAju, a administração municipal conseguiu agilizar processos e visualizar com melhor precisão o cenário de proliferação do vírus, podendo, desta forma, juntamente com outras ações integradas desenvolvidas pela gestão, qualificar o atendimento aos cidadãos durante a crise sanitária.

Foto assessoria

Por Tirzah Braga