ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA FISCALIZAM CUMPRIMENTO DE DECRETO

08/02/21 - 05:36:03

A Força-Tarefa de Combate à Covid-19 fiscalizou, neste sábado, estabelecimentos do bairro Luzia, em Aracaju

Mais uma fiscalização foi realizada pela Força-Tarefa de Combate à Covid-19. Na noite deste sábado, 6, fiscais da Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, policiais militares e corpo de bombeiros, fizeram uma ação surpresa nos bares e restaurantes do Bairro Luzia, na zona sul de Aracaju.

Durante as fiscalizações, donos de estabelecimentos e clientes foram orientados sobre o uso da máscara, a obrigatoriedade de disponibilização de álcool 70% e a necessidade de distanciamento entre as mesas.

De acordo com a fiscal sanitária estadual, Ana Paula Aciole, os profissionais estão orientando os donos de bares e restaurantes a seguirem o decreto estadual.

“Fizemos uma fiscalização pelo bairro Luzia, orientando em relação à Covid e a importância de seguir o decreto do governo. Cada mesa deve ter no máximo seis pessoas, contudo notamos que em um dos bares isso não estava sendo cumprido, orientamos e eles fizeram as adequações “, destaca.

Em um outro estabelecimento foram constatadas mais irregularidades. A fiscal estadual Fabiana Santos de Almeida, explica que a equipe orientou sobre à Covid-19, contudo a interdição foi em decorrência de irregularidades na cozinha. “A interdição foi realizada pela vigilância municipal, porque o estabelecimento não estava seguindo a legislação da vigilância”, explica.

As operações da Força-Tarefa de combate à Covid-19 tiveram início, na noite da última sexta-feira, 5. A ação ocorreu nos estabelecimentos localizados no Conjunto Augusto Franco, na zona sul de Aracaju.

Foram visitadas duas lanchonetes, um ponto de comida japonesa e mais seis bares e restaurantes.

Foto: Valter Sobrinho

Ascom/SES