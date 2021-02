PC de SE e AL prendem suspeito de roubos a motoristas e passageiros na BR-101

08/02/21 - 07:12:03

Policiais civis da Delegacia Regional de Propriá, em conjunto com agentes da Polícia Civil de Alagoas, localizaram e prenderam Marcos dos Santos Correia da Silva, conhecido como “Galo Cego”, 29 anos. Ele foi detido em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Propriá (SE). A detenção ocorreu na última sexta-feira, 5.

Segundo o delegado regional de Propriá, João Eduardo, o suspeito foi identificado como o autor de roubos a motoristas e passageiros de veículos que ficavam aguardando a liberação da pista em razão de obras na BR-101. Após a conclusão da investigação, foi determinado pela Justiça o uso de tornozeleira eletrônica.

No entanto, o investigado quebrou o equipamento e fugiu para Alagoas, onde foi localizado e preso. Conforme novo entendimento, Marcos foi encaminhado à audiência de custódia, na qual foi mantida a prisão e, consequentemente, o suspeito foi direcionado para uma unidade policial de Aracaju.

A Polícia Civil destaca que a população também pode contribuir com a elucidação de crimes e prisão de suspeitos de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas através do Disque-Denúncia, pelo telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP