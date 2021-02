PC de Tobias Barreto localiza desmanche de veículos, recupera motocicletas

Policiais civis de Tobias Barreto deflagraram uma operação com o objetivo de prender um homem suspeito de cometer diversos furtos de motocicletas nos últimos meses. A ação policial foi realizada na tarde da última sexta-feira, 5, e resultou em duas prisões em flagrante. Um suspeito foi detido pelos furtos e o outro pela prática de receptação.

De acordo com o delegado Fábio Alan Pimentel, inicialmente, os policiais localizaram um desmanche de veículos no povoado Tapera do Limo, no município de Itapicuru (BA). No local, foi preso um homem de 31 anos, que era o responsável pelo desmanche e também foi apontado pelas investigações como o autor de diversos furtos na cidade.

No desmanche, que funcionava num dos quartos da casa dos pais do suspeito, os policiais civis encontraram diversas peças de motocicletas, além de placas de identificação. Nos furtos dos veículos, o suspeito também utilizava-se de um adolescente, que foi identificado e conduzido à delegacia.

Na unidade policial, o suspeito preso pelos furtos confessou a prática criminosa, atribuindo a si o cometimento de 14 ações desse crime, realizadas no centro da cidade, na região da feira livre e também no distrito de Sambaíba, na cidade baiana de Itapicuru. As motocicletas, após o furto, eram vendidas para receptadores, por preços bem abaixo do valor de mercado, ou desmanchadas.

No total, a Polícia Civil recuperou quatro motocicletas. Além dessa prisão, um homem foi detido em flagrante por receptação. Ele teria adquirido um veículo de forma ilícita junto ao autor dos furtos. As investigações seguem para identificar outros envolvidos nos crimes. Informações e denúncias podem ser repassadas através do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

