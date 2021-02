PMA INICIA NESTA QUARTA-FEIRA A SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO

08/02/21 - 10:41:12

A prefeitura de Aracaju inicia nesta quarta-feira (10) a segunda etapa da campanha de vacinação contra o coronavírus. Nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, serão imunizados idosos acima de 90 anos, que têm duas opções de acesso: as 40 Unidades Básicas de Saúde ou o drive-thru no parque da Sementeira.

Nas UBS, as salas de vacinação funcionam das 08 às 16 horas. Quem optar pelas UBS, lembre-se: as Unidades exclusivas para síndrome gripal (Onésimo Pinto, Geraldo Magela, Ministro Costa, José Machado) não estão vacinando.

Quem optar pelo drive thru deve fazer o cadastro no site da prefeitura, clicando no banner do cadastro. A vacinação no parque da Sementeira será das 08 às 17 horas.

Paralelo à segunda etapa de vacinação, a SMS dá continuidade à imunização de profissionais de saúde.