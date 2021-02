SERGIPÃO 2021: FSF PARTICIPA DE REUNIÃO COM A POLÍCIA MILITAR DE SERGIPE

08/02/21 - 12:35:25

Visando garantir a segurança nas partidas e redondezas dos estádios que irão sediar os jogos do Campeonato Sergipano da Série A1, representantes da Federação Sergipana de Futebol (FSF) e da Polícia Militar se reuniram na manhã desta segunda-feira (08/02).

A reunião foi realizada na sede do Quartel Central da PM. O principal objetivo foi definir estratégias de segurança para os eventos desportivos, especificamente quanto ao policiamento nos estádios. Durante o encontro ficou esclarecido que a FSF deverá informar previamente a tabela de jogos e as alterações que possam ocorrer, além de encaminhar para PMSE os planos de ações para os jogos, de forma a auxiliar a execução do planejamento do policiamento.

Outro ponto abordado que no atual momento as partidas não terão a presença do torcedores nos estádios. Entre os participantes, estiveram presentes o comandante da PM, Coronel Marcony Cabral, Coronel Fábio Rollemberg, Coronel Edenisdon da Paixão, tenente-coronel, Gilmar Santana. O subtenente é presidente da Comissão Estadual de Arbitragem, Edmo Oliveira. Além do presidente da FSF, Milton Dantas e do diretor de Competições, Gleyson Prado.

O Campeonato Sergipano da Série A1, terá inicio nos dias 20 e 21 de fevereiro. Confira os confrontos da abertura:

1ª rodada:

20 de fevereiro

(a definir: data, horário e local)

Confiança x Atlético Gloriense

20 ou 21 de fevereiro

Maruinense x Sergipe

Dorense x Itabaiana

Boca Júnior x FreiPaulistano

Lagarto x América de Pedrinhas

Fonte e foto FSF