SERGIPE COMEÇA A VACINAR IDOSOS CONTRA A COVID-19 NESTA QUARTA-FEIRA

08/02/21 - 15:08:12

Idosos com idade a partir dos 90 anos começam a ser vacinados nesta quarta-feira, 10, em todos os municípios do Estado, simultaneamente. Nesta terça-feira, 08, a vacina recebida do governo federal neste domingo, 07, seguirá para os municípios conforme informações do diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Marco Aurélio Góes. Pela estimativa do IBGE, a programação é de que sejam vacinados pelo menos 7.106 pessoas com 90 anos de idade ou mais. “Ainda assim, solicitamos aos municípios fazerem um levantamento do quantitativo de idosos em seus territórios”, disse o diretor.

A Secretaria de Estado da Saúde tem acompanhado diariamente o desempenho dos municípios quanto ao ritmo de vacinação desta primeira fase que envolve prioritariamente os trabalhadores de saúde, idosos e indígenas. De acordo com Marco Aurélio, alguns municípios conseguiram avançar bastante na vacinação e outros, principalmente os maiores, têm tido dificuldade, por apresentarem um grande quantitativo de trabalhadores da área da saúde, precisando identificar aqueles serviços prioritários para essa fase inicial.

Sergipe continua ainda na primeira fase de vacinação uma vez que não recebeu todas as doses da primeira fase, mas já alcança o público idoso graças às 23.800 doses da Coronavac recebidas neste domingo. “Estamos avançando à medida que a gente vai recebendo a vacina. Começaremos a vacinar as pessoas com idade a partir dos 90 anos a partir desta quarta-feira, mas também continuaremos com a imunização dos trabalhadores de saúde”, enfatizou.

Marco Aurélio apresentou matematicamente o panorama da vacinação no Estado de Sergipe. Segundo ele, na primeira remessa o Estado recebeu 48.880 doses da Coronavac (Butantã) o que representa a imunização de 24.440 pessoas já que há a necessidade de se resguardar a segunda dose. Na remessa seguinte Sergipe recebeu 8.800 doses da Coronavac, o que corresponde a vacinação de 4.400 pessoas, e mais 19 mil da Astrazenica (Fiocruz) para imunizar 9.500 pessoas.

“Recebemos 76.680 doses nas duas primeiras remessas que garantem a vacinação de 47.840 pessoas e os municípios conseguiram vacinar até agora 26 mil. Distribuímos cerca de 45 mil primeiras doses para todos os 75 municípios, e praticamente todas para a vacinação da segunda dose”, declarou o diretor, informando que a SES armazena apenas das 5% das vacinas, reserva mandada pelo Ministério da Saúde para reposição, quando necessário.

SES

Foto: Arthuro Paganini