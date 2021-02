Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe emite nota de repúdio

08/02/21 - 08:43:59

Mais um dia de perplexidade para os profissionais da saúde de Aracaju.

Incrível imaginar que os supostos ” herois” da pandemia tenham o tratamento que foi presenciado e publicizado por vários colegas neste sábado, dia 06 de fevereiro numa unidade de saúde com longas filas e aglomeração.

Difícil compreender o que faz o gestor concentrar inúmeros profissionais em um único lugar ao invés de distribuir para seus respectivos locais de trabalho em tempos em que se propaga manutenção de uso de máscara e distanciamento.

A classe médica e certamente todas as demais categorias da saúde repudiam a maneira como a vacinação vem sendo conduzida em nosso Estado e principalmente pelo Município de Aracaju , e pede às autoridades clareza no processo e melhor distribuição de doses para assegurar que todos, absolutamente todos os profissionais de saúde que fazem parte do grupo 1 do Plano Nacional de Imunização (PNI) sejam contemplados.

Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe ( Sindimed)