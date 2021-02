VEREADOR DE RIACHÃO TESTA POSITIVO COVID-19 E VAI BEBER COM AMIGOS EM BAR

08/02/21 - 17:48:41

O vereador por Riachão do Dantas, Josenilton Araújo da Conceição, conhecido como Ninito do Curralinho (PT) fez teste do Covid-19 e deu positivo. Ai invés de procurar assistência médica em hospital, ele preferiu ir para um bar no município e ficou bebendo.

– Eu havia feito o teste rápido para a doença no sábado de manhã e acabou dando positivo. Daí quando eu estava voltando para casa alguns amigos me chamaram e acabei indo para o bar, informou Ninito.

Durante o período que ficou no bar, o vereador também enviou áudios através de um aplicativo de mensagens para membros da família desqualificando a doença, chamando-a de “gripezinha”, em alusão ao que foi dito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (Sem Partido).