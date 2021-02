Acadêmicos do curso de Farmácia são aprovados em processo seletivo do IPES

O protagonismo dos estudantes está sempre presente na Universidade Tiradentes. Desta vez, o destaque ficou com os acadêmicos do curso de Farmácia. Rayane Silva, Anna Cícera Santos, Elaine Arcanjo, Victor Silva, Lucas Goes e Gildasio Vieira foram aprovados no processo seletivo para estágio não obrigatório/cadastro reserva do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe – IPES Saúde.

“O estágio, seja ele curricular ou extracurricular, é a oportunidade de o aluno colocar em prática o que foi desenvolvido em sala de aula ao longo da vida acadêmica, como também é o momento de viver a realidade do tão temido mundo profissional”, declara a professora Aline Santana, coordenadora de Estágios e TCC do curso de Farmácia da Unit.

“Este resultado demonstra que nossos alunos buscam o diferencial, buscam ter algo a mais para, quando estiverem no mercado de trabalho, também se destacarem. Muitos alunos que realizam estágios dessa natureza ao terminar a graduação acabam sendo absorvidos pela própria empresa ou até mesmo sendo indicados pelo excelente desempenho”, acrescenta.

“A aprovação no processo seletivo indica que estou no caminho certo. Acredito que as coisas têm um momento certo para acontecer”, comenta Rayane Silva, acadêmica do 6° período do curso de Farmácia da Unit, primeira colocada do processo seletivo. A estudante já havia sido selecionada para o estágio no ano anterior, no entanto, não chegou a cursar.

“A excelente estrutura da instituição de ensino, os excelentes laboratórios, coordenação do curso e um corpo docente extremamente qualificado contribuíram de maneira significativa para minha evolução pessoal e profissional, pois sempre me acolheram, aconselhavam e me fizeram conhecer a complexidade do curso de Farmácia e as várias oportunidades que o curso pode oferecer”, complementa.

Para Victor Silva, o sentimento é de reconhecimento. “É muito importante esta aprovação, porque mostra o reconhecimento do esforço ao longo de toda a graduação. Além disso, mostra que estou indo pelo caminho certo”, enfatiza.

Os estudantes poderão ser convocados com o surgimento de vagas durante o prazo de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

