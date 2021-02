EM ARACAJU, A CESTA BÁSICA COMPROMETE 46,88% DO SALÁRIO MÍNIMO

Consultor financeiro, Marcio Souza, explica como fazer o dinheiro render e equilibrar as contas

Por Aline Bittencourt

Para conseguir adquirir todos os produtos da cesta básica em Aracaju, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o trabalhador com o salário mínimo de R$ 1.045,00 compromete 46,88% do seu ordenado. Isso significa dizer que ele precisa trabalhar 95 horas e 24 minutos para levar os alimentos básicos à sua mesa.

A pesquisa feita em dezembro de 2020, mostra que o conjunto de ítens alimentícios na capital sergipana custa R$ 453,16. De acordo com o Diesse, para equiparar o custo com o ganho, o salário necessário deveria ser de R$ 5.304,90 .

Partindo dessa afirmativa, o questionamento é: E o que fazer para conseguir equilibrar as contas do mês com a realidade de salário x necessidade de compra?? O consultor financeiro, Marcio Souza, revela que anotar os gatos e despesas é essencial para ter ciência do que ganha e do quanto tem de dívidas.

“Para quem hoje recebe apenas um salário mínimo, pode parecer impossível controlar o dinheiro.

Sim, compreendo que não é fácil, os preços não param de subir e o salário não cresce da mesma forma. Então o que deve ser feito é, organizar com detalhes todos os gastos da casa. Anotar tudo, do menor ao maior. Você precisa entender como está gastando o seu dinheiro e fazer as mudanças necessárias. Deve-se dar prioridade aos gastos essências, aqueles que você realmente não pode ficar sem. E mesmo alguns essenciais como alimentação e educação, devem ser revisto e ajustado para caber no seu orçamento”, explica o consultor.

Marcio diz ainda que alinhado a isso, para poder dar um fôlego nas finanças, “é interessante buscar uma nova forma de renda, talvez não seja possível no seu trabalho atual, mas você pode criar uma nova renda. Produzir algo em casa, comprar produtos e revender. Existem várias possibilidades de fazer renda extra. Sempre gosto de pontuar que você, com certeza tem uma habilidade ou talento que pode ser transformada em renda. E existem casos em que você nem precisa ter dinheiro para começar. Então, conheça melhor seus hábitos com o dinheiro e busque formar de ganhar mais. Assim você terá a combinação perfeita para ter tranquilidade financeira”, aconselha.

Para o consultor financeiro, quando se trata de economia doméstica, vale, também, fazer algumas substituições de produtos.

Com a cesta básica tão cara, o trabalhador que recebe apenas um salário mínimo tem que buscar formas inteligentes para economizar e fazer o dinheiro render. Uma técnica usada e recomendada pelo consultor financeiro, Marcio Souza, é a do supermercado:

“Sempre faça lista; Não faça compras com fome; Saiba qual o valor máximo que você pode gastar nas compras; Dispense marcas famosas; Deixe as crianças em casa; Só compre o que é realmente necessário. Com essas regras, todos os meus alunos e alunas economizaram mais de 30% na hora de ir as compras”, reforça.

É preciso lembrar, também, que é necessário definir o padrão de gastos. “Escola, saúde, alimentação, moradia… tudo é você quem escolhe. Então saiba priorizar o que é mais essencial e entenda que em certos momentos é necessário fazer sacrifícios para em breve ter mais conforto e tranquilidade”, completa.

Dicas para o endividado

Para quem já entrou em dívidas e não sabe o que fazer, “o melhor é não fazer mais nada”, afirma o consultor financeiro. Marcio conta que é preciso, apenas, entender que mesmo com a melhor das intenções, seu dinheiro não foi bem usado e é preciso buscar ajuda.

“Muitas pessoas passam por dificuldades financeiras mesmo tendo um bom salário. O problema nunca está no dinheiro, e sim no seu comportamento com o dinheiro. A final é você quem escolhe como gasta cada centavo. Tenho inúmeros exemplos de pessoas que tinham sérios problemas em lidar com suas finanças, e após um curso ou mentoria, conseguiu virar a chave, sair das dívidas e hoje têm uma consciência tranquila. Conseguem dominar seu dinheiro e melhor ainda, hoje conseguem investir e criar uma reserva para ter conforto e tranquilidade, agora e no futuro”, exemplifica.

Marcio Souza, o consultor financeiro, finaliza: “Então se existe um segredo, ele é: tome consciência da realidade. Se pergunte: Estou feliz com a vida que tenha vivido? Se a resposta for não, você já sabe que precisa buscar conhecimento e ajuda para que em breve, possa viver uma vida feliz, sem dívidas ou preocupações”.

Com informações do Dieese

