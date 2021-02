CRP19 abre inscrições para vaga de estágio em Jornalismo

09/02/21 - 14:21:22

O Conselho Regional de Psicologia de Sergipe está com inscrições abertas para processo seletivo para estágio na Assessoria de Comunicação.

Podem participar do processo seletivo, estudantes do curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. Para concorrer à seleção, o universitário deve encaminhar currículo para o e-mail ascomcrp19@gmail.com.

Indicar no assunto: ESTÁGIO ASCOM.

O estágio tem jornada de 20 horas semanais, no turno da manhã, inicialmente em home office por conta da pandemia. Entre os benefícios, estão bolsa de R$ 500,00 e auxílio de R$ 150,00.

Podem participar estudantes do 5º ao 7º período do curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo.

O Processo Seletivo será composto por análise de currículo, entrevista e avaliação de produção de conteúdo.

O prazo de inscrição termina em 01.03.2021.

Assessoria de Comunicação | CRP19