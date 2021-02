DEPUTADO DENUNCIA PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA DELEGACIA DE PROPRIÁ

09/02/21 - 14:11:02

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) usou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), para denunciar as péssimas condições de trabalho da Delegacia Regional de Propriá. O parlamentar solicitou que a Secretaria Estadual de Segurança Pública de Sergipe (SSP) viabilize uma reforma para o prédio ou mesmo a construção de uma unidade nova para a cidade.

“O prédio em que funciona a Delegacia de Propriá está com graves problemas na estrutura, o que torna o ambiente muito insalubre para os policiais que atuam lá. Há seis anos a delegacia funciona neste ambiente e as condições físicas são muito precárias. Portanto, peço o apoio da Secretaria de Segurança Pública para providenciar uma reforma ou mesmo um novo prédio para a unidade”.

O deputado disse ainda que Propriá é uma das cidades sergipanas que tem um contingente populacional grande e que está localizada em uma região muito importante para o Estado. “Propriá é uma cidade importante que fica no Baixo São Francisco e tem uma população relativamente grande e a delegacia precisa ter uma estrutura que atenda as necessidades do município”.

Georgeo também pediu o apoio dos deputados nesta questão. “Peço apoio aos colegas deputados que nos ajudem nesta luta junto à SSP para que a secretaria tenha um olhar especial com a delegacia e que possa dar condições dignas de trabalho aos servidores que atuam na cidade de Propriá. Espero que nosso apelo seja atendido o mais rápido possível”.

Fonte e foto assessoria