HOMEM É ASSASSINADO A TIROS EM CENTRAL DE MOTOBOYS NO BUGIO, EM ARACAJU

09/02/21 - 05:36:01

Um homem identificado como Danilo da Conceição Oliveira, 23 anos, foi morto na tarde desta segunda-feira (8), no conjunto Bugio, em Aracaju.

De acordo com a PM, por volta das 16h30, dois suspeitos em uma motocicleta efetuaram disparos contra a vítima e fugiram do local. A vítima não resistiu e foi à óbito no local.

Ainda segundo a PM, policiais estiveram encontram no local para recolher informações e apurar o fato.

Foto grupo Informações Policiais