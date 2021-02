Infectologista explica a importância da vacinação contra covid-19

Com a pandemia da Covid-19 e as inúmeras dúvidas acerca do tema, a vacinação tem suscitado muitos debates. A vacina tem a função de atuar na defesa do organismo contra agentes infecciosos e bacterianos. Chegou ao Brasil em torno de 1804 com o objetivo do combate à varíola e em 1830 se tornou obrigatória. A infectologista do Hapvida, Dra. Silvia Fonseca, fala sobre a importância de se vacinar.

“As pessoas devem se vacinar porque é a melhor forma de se combater uma série de infecções, as vacinas são seguras e hoje a gente já não vê a paralisia infantil, por exemplo. Em relação a essa nova doença, agora temos duas vacinas que foram autorizadas pela Anvisa. Portanto, você deve se vacinar quando for a sua vez”, orienta a infectologista.

Através da vacinação, doenças consideradas graves como a Rubéola, Sarampo, Poliomielite e Difteria são algumas das que foram controladas e consideradas até extintas devido à imunização.

O Brasil é um dos países que possui o serviço de vacinação mais eficiente, através do Programa Nacional de Imunização (PNI), criado pelo Ministério da Saúde, que tem o foco na erradicação e controle de muitas doenças através da imunização em massa.

Fonte e foto assessoria