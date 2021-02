JÁ ESTÃO NAS ESTRADAS OS CAMINHÕES QUE TRANSPORTAM AS VACINAS CONTRA A COVID-19

09/02/21 - 10:22:29

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) começa nesta terça-feira (09), a distribuição das mais de 23mil doses da vacina Coronavac para os 75 municípios sergipanos, para início da imunização dos Idosos com 90 anos ou mais e para continuidade da vacinação dos trabalhadores da saúde, que estão na linha de frente no combate a Covid-19.

Já estão nas estradas os caminhões que transportam as vacinas contra a Covid-19 e a SES informa que está realizando mais uma operação logística para entregar a nova remessa dos imunizantes aos 75 municípios sergipanos.

São enviadas as 23.800 doses da Coronavac recebidas do Ministério da Saúde no último domingo (07). Esta nova remessa possibilitará vacinar idosos de 90 anos ou mais, acamados ou não, e também ampliar a cobertura vacinal de trabalhadores da saúde.