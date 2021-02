LUCIANO BISPO RECEBE DEPUTADO FÁBIO MITIDIERI E O CONSELHEIRO ULICES ANDRADE

09/02/21 - 16:33:28

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo recebeu na manhã desta terça-feira, 9, visita de cortesia do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) e do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), Ulices Andrade.

De acordo com o presidente da Alese, a relação dele com o parlamentar é muito próxima. “O pai de Fábio (Luis Mitidieri) foi deputado estadual, a irmã, Maisa Mitidieri é deputada estadual e ele veio nos visitar como deputado federal, batemos um bom papo; falamos sobre política, sobre Itabaiana e sobre o estado de Sergipe”, afirma.

Luciano Bispo destacou a alegria em receber as pessoas no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa de Sergipe. “É sempre uma satisfação em receber qualquer deputado e Fábio Mitidieri não é só meu deputado federal; é meu amigo pessoal e eu fico muito contente em recebê-lo aqui nesta Casa”, reitera.

Sobre a visita de Ulices Andrade, Luciano Bispo ressaltou: “Ulices é conselheiro do Tribunal de Contas, é nosso amigo, pai do deputado Jeferson Andrade e também nos fez uma grata visita hoje”.

Visitantes

“O presidente Luciano Bispo é meu amigo, irmão parceiro e aproveitei a visita para rever os deputados que tenho muito carinho. Foi uma visita muito proveitosa; espero poder mais uma vez estreitar essa relação; ainda vou passar pra ver minha irmã, a deputada Maisa Mitidieri e a Assembleia é uma Casa que aprendi a gostar e a admirar. Meu pai passou muitos anos aqui e o que a gente deseja é estreitar cada vez mais as relações entre o meu mandato de deputado federal e a Assembleia Legislativa”, afirma.

O conselheiro Ulices Andrade falou sobre a visita à Assembleia Legislativa de Sergipe, em que passou muitos anos como deputado. “Essa Casa também é minha; eu passei quase 20 anos aqui; fui presidente da Casa e para mim é sempre motivo de satisfação e alegria estar aqui na Assembleia. Como eu tive que tratar um assunto pessoal com o meu filho, o deputado Jeferson e aproveitei a oportunidade para fazer uma visita de cortesia ao deputado Luciano que é um grande presidente, um grande homem e carrega com tanto brilho esse poder”, enfatiza o conselheiro do Tribunal de Contas.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza