Mosaic Fertilizantes abre inscrições para Programa Cultivando Conhecimentos

09/02/21 - 14:54:09

Focada em diversidade e desenvolvimento contínuo, companhia abre oportunidades para profissionais graduados com no mínimo dois anos de experiência

A Mosaic Fertilizantes, uma das maiores empresas do setor de agromineração no Brasil e no Mundo, está com as inscrições abertas para o Programa Cultivando Conhecimentos 2021, que busca profissionais graduados e com, no mínimo, dois anos de experiência profissional para reforçar seu time de talentos.

Ao todo são dez vagas para atuar nas cidades de São Paulo, Uberaba (MG), Araxá (MG), Rondonópolis (MT), Rosário do Catete (SE) e Cajati (SP) nas áreas de operação de fosfórico, operação de fertilizantes e nutrição animal, beneficiamento de minério, excelência operacional, planejamento de lavra, operação de mina, digital, recursos humanos e acesso a mercado.

As inscrições podem ser feitas até 21 de março no site http://www.mosaicco.com.br. Podem se candidatar pessoas que tenham concluído sua graduação até dezembro de 2018 em Engenharias (química, minas, mecânica, elétrica, automação, civil, produção, industrial, ambiental, metalúrgica ou afins), ciências da computação, tecnologia da informação, matemática, física, estatística, economia, administração, marketing, comunicação e psicologia.

A Mosaic Fertilizantes busca profissionais que possam contribuir para a diversidade e inovação dentro da companhia e, dessa forma, permitir o fortalecimento do pipeline de talentos e, consequentemente, o crescimento sustentável da companhia. “Trabalhar em conjunto, engajar e empoderar nossos funcionários é uma prioridade. Por isso, o candidato contará com uma trilha de desenvolvimento focada em capacitação técnica e comportamental, que proporcionará vivência e visão de toda a cadeia do negócio, além de ações voltadas à capacitação de liderança, para que estes profissionais se desenvolvam”, destaca Luciana Landgraf, gerente sênior de Gestão de Talentos da Mosaic Fertilizantes.

O processo de seleção, que será feito de forma virtual, contará com testes de inglês e análise de adequação cultural e técnica dos candidatos com o perfil da empresa, que busca por profissionais diversos, engajados, focados em inovação, conectividade, tomada de decisão, criatividade e resiliência.

Os candidatos selecionados terão a oportunidade de liderar projetos, estabelecer conexões e interagir com diversos stakeholders, além de participar de mentorias com seus gestores.

Sobre Mosaic Fertilizantes

Com a missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa, a Mosaic atua da mina ao campo. A empresa entrega cerca de 27,2 milhões de toneladas de fertilizantes ao ano para 40 países, sendo uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados. No Brasil, por meio da Mosaic Fertilizantes, opera na mineração, produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes para aplicação em diversas culturas agrícolas, ingredientes para nutrição animal e produtos industriais. Presente em dez estados brasileiros e no Paraguai, a empresa promove ações que visam transformar a produtividade do campo, a realidade dos locais onde atua e a disponibilidade de alimentos no mundo. Para mais informações, visite www.mosaicco.com.br. Siga-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn.

CDN Comunicação