Município de Laranjeiras faz adesão ao Programa Busca Ativa Escolar

09/02/21 - 06:21:18

A Prefeitura de Laranjeiras, através da Sectretaria Municipal de Educação fez ao Programa Busca Ativa Escolar, com o intuito de garantir a todas as crianças e jovens laranjeirenses o acesso à escola e evitar a evasão escolar. Este é mais um compromisso da atual gestão municipal para garantir a matrícula neste ano de 2021.

O Programa Busca Ativa Escolar é uma plataforma gratuita para ajudar os municípios a combater a exclusão escolar, desenvolvida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas).

“Para permitir o acesso à Educação, montamos uma equipe multisetorial, que irá traçar um plano de ação, mesmo em meio à pandemia, para garantir de forma segura e tranquila o acesso a matrícula das crianças e adolescentes na educação infantil e ensino fundamental, bem como aos jovens que não concluíram seus estudos na idade correta na educação de jovens e adultos, o EJA”, explicou a secretária Municipal de Educação, Maurina Cruz.

A matrícula da rede municipal já iniciou nesta segunda-feira, 08, em todas as escolas da rede e está respeitando todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Portanto, para efetuar a matrícula, os pais e/ou responsáveis devem se dirigir a uma escola mais próxima com cópia de todos os documentos do estudante e do responsável legal.

“A grande novidade de 2021, é a Prefeitura irá disponibilizar ao aluno matriculado com bom aprendizado, o BOLSA ESCOLA MUNICIPAL. Diversas ações voltadas para garantir acesso e qualidade para a educação das crianças e jovens laranjeirenses”, frisou Maurina Cruz.

ASCOM PML.