Novos sistemas de abastecimento de água serão instalados em comunidades rurais de Sergipe

09/02/21 - 06:14:25

Através de recursos do Governo de Sergipe e de emenda parlamentar, serão beneficiados povoados fora do alcance das redes de adutoras convencionais de água tratada

Nove novos sistemas simplificados de abastecimento de água serão implantados pelo Governo de Sergipe em povoações rurais do estado. Um Termo de Cooperação firmado entre a Secretaria de Estado da inclusão e Assistência Social (Seias) e a Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro), vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), viabilizará a execução das obras, que conta com recursos no valor de R$ 432.070 através de emenda parlamentar do deputado federal João Daniel e a contrapartida do Estado no valor de R$ 40.231. A emenda parlamentar é fruto de recursos federais que têm como concedente o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). A Cohidro lançará a licitação para perfuração dos poços e construção dos sistemas nesta semana.

Os nove sistemas de abastecimento serão instalados em comunidades rurais dos municípios de Areia Branca, Canindé de São Francisco, Indiaroba, Itabi, Gararu, Graccho Cardoso, Monte Alegre, São Cristóvão e Tomar do Geru. O objetivo da ação é levar água para estas povoações de forma segura quanto à quantidade e qualidade, já que estão fora do alcance das redes de adutoras convencionais de água tratada e só dispõem do abastecimento não-regular feito por carros pipa. A primeira etapa será a perfuração de um novo poço que atenda à demanda das localidades e, na sequência, será feita a instalação da infraestrutura para captação da água subterrânea, armazenamento, tratamento e distribuição aos moradores a partir de chafariz.

Segundo o presidente da Cohidro, Paulo Sobral, a companhia estadual será a executora da obra e agendou, para o início deste mês, a licitação para contratação de empresa para perfuração de poços tubulares e execução de obras civis. “É mais uma das cooperações que a empresa tem com órgãos parceiros e este ano será o período de execução. A Cohidro, com sua expertise na perfuração de poços e instalação de sistemas de abastecimento a partir de água subterrânea, tornará possível o fornecimento de água para esta população rural necessitada”.

O deputado federal João Daniel, felicita o Governo de Sergipe por viabilizar a execução das obras em benefício da população carente. “Esses poços são fruto de uma emenda parlamentar nossa, em convênio com a Seias e a Cohidro. São poços que irão ajudar a resolver a vida de centenas de famílias que vivem em diversos municípios de Sergipe em comunidades rurais, que não têm água potável para beber. Para nós, é uma satisfação ter a possibilidade de ajudar a garantir água para essas pessoas, um dos mais importantes elementos para a vida humana, em especial aos moradores de comunidades pobres, que não têm possibilidade de acesso à rede principal da Deso, por conta de distância ou falta de vazão”, disse João Daniel.

Proponente do projeto, a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias) é o órgão no Governo do Estado que administra o contrato de repasse dos recursos federais em benefício da qualidade de vida e condições estruturais de permanência no meio rural para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Paulo Sobral relembra que a Cohidro mantém outro termo de cooperação com a Seias. “A Secretaria destinou cerca de R$ 1 milhão para a Cohidro adquirir equipamentos e peças para a instalação de novos poços e reativação de antigos, facilitando muito nosso atendimento às demandas de comunidades rurais de todo estado”, considera o presidente da Cohidro.

Fonte e foto assessoria