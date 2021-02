Operação conjunta entre PC e PM termina com três mortos

09/02/21 - 06:46:05

Na ação policial, também foram apreendidas armas e drogas

Foi deflagrada na manhã desta terça-feira (09), uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas na região de Itabaiana. Na ação policial, três suspeitos entraram em confronto com os policiais e morreram. A operação também contou com o apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

As investigações que desencadearam na operação desta terça-feira foram coordenadas pelo delegado Khertton Rafael, do setor de narcóticos da Delegacia Regional de Itabaiana. A operação, para o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, foi concentrada na região dos bairros São Cristóvão e Moita Formosa.

Na ação policial, três investigados entraram em confronto com os policiais, foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. A operação também resultou na apreensão de drogas e armas de fogo. A ação policial continua em andamento.

