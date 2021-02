OPERAÇÃO SEDE NO SERTÃO: COGERP, PM, DESO COMBATEM FURTO DE ÁGUA EM GLÓRIA

Em parceria entre a Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp), Polícia Civil, Polícia Militar e a Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe (Deso), foi deflagrada uma operação de combate ao furto de água na região da cidade de Nossa Senhora da Glória. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira, 9. O furto prejudica o fornecimento a toda a população, causando a falta de água para toda a população circunvizinha. O objetivo é garantir a manutenção desse bem tão essencial às pessoas de todas as regiões de Sergipe.

O perito criminal Jorge Barreto explicou que as perícias em situações de furto de água são essenciais para fornecer subsídios aos procedimentos investigativos que são conduzidos pela Polícia Civil e remetidos à Justiça. A operação também contou com o apoio da Polícia Militar na garantia da segurança do trabalho pericial.

“Essa operação é realizada desde 2019, em parceria entre a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e a Deso, onde atuam o Instituto de Criminalística, sempre com o apoio das delegacias locais e da Polícia Militar. O objetivo é materializar o delito, por meio da perícia técnica, das violações com relação ao furto de água”, detalhou.

O delegado Murilo Gouveia reiterou que a operação tem como objetivo averiguar os hidrômetros, e outros equipamentos relacionados à distribuição de água, com o intuito de constatar as fraudes, que impactam no abastecimento para toda a população da região de Nossa Senhora da Glória.

“Estamos fazendo uma ação conjunta dando suporte à operação, na qual a Deso verifica a fraude em hidrômetros de água. A Polícia Civil dá suporte no sentido de aferir e atestar a prática do eventual flagrante de furto de águia, prática costumeira no sertão sergipano. Através dessa interação entre Polícia Militar, Polícia Civil e Instituto de Criminalística é feita a materialidade técnica”, enfatizou.

O coordenador das delegacias do interior, Jonathas Evangelista, reforçou que a segurança pública de Sergipe, junto à Deso e à Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro), está atuando fortemente no combate às fraudes. “Visando o combate ao furto de água no sertão, com o intuito de fazer cessar essa falta de água, a SSP, a Cohidro e a Deso firmaram uma parceria, por meio de convênio, para a realização de várias operações de fiscalização e combate desse tipo de crime. Fizemos um flagrante por conta de uma irregularidade”, explicou.

O diretor de operações da Deso, Carlos Anderson Pedreira, salientou que as ações terão continuidade e abrangem todo o estado, além da região de Nossa Senhora da Glória. “A intenção da execução dessas ações é cumprir um convênio feito entre a SSP, a Deso e a Cohidro, com a intenção de regularizar as ligações e o sistema, que está deficiente por conta dos desvios e utilização clandestina de água. São ações contínuas e informamos à população que são operações descentralizadas e que abrangem todo o estado de Sergipe”, complementou.

As denúncias de furto de água podem ser encaminhadas à Polícia Civil, responsável pelas investigações da prática dessas violações, que afetam toda a população local. Informações e denúncias podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

