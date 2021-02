Professor Bittencourt repudia ato de violência contra Transexual

09/02/21 - 09:14:12

O vereador Professor Bittencourt (PCdoB), que sempre teve um mandato participativo, democrático e pautado na luta pelos Direitos Humanos, repudia o ato de violência que resultou na morte da transexual, Natasha Santos, que tinha menos de 18 anos de idade. Natasha foi brutalmente assassinada na madrugada da última segunda-feira e o seu corpo foi encontrado em um matagal, na região do bairro Coroa do Meio, zona Sul de Aracaju.

O crime traz à tona uma das mais tristes situações de vulnerabilidade das pessoas trans no Brasil, o que coloca o nosso país na estatística de líder mundial de crimes pela transfobia.

No dia 28 de janeiro, o mandato do parlamentar, juntamente com uma instituição de apoio à causa de defesa LGBTQIA+, lançou uma campanha em alusão ao dia nacional da visibilidade trans, comemorado em 29 de janeiro e abordou a temática da transfobia e racismo, já que a população trans negra é duplamente vítima do preconceito.

De acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), no primeiro semestre do ano passado, 89 pessoas transgênero foram assassinadas no Brasil, quantidade que supera em 39% a registrada no mesmo período de 2019. Essa é uma realidade que não podemos fechar os olhos, e, infelizmente, os dados só refletem a violência transfóbica no país.

Pelo fim da violência transfóbica, por uma sociedade mais justa, igualitária e em defesa da vida, o vereador Professor Bittencourt se solidariza aos familiares e amigos da jovem Natasha, e a todas as mulheres e homens trans, colocando o seu mandato à disposição.

“O nosso mandato pretende ser um instrumento em favor das causas populares, e não podemos nos eximir das discussões acerca da vida da população trans. Estamos solidários a esta família que perdeu essa jovem mulher trans, vítima do machismo, racismo e transfobia. Tenho certeza que as investigações transcorrerão com total agilidade no sentido de descobrir e punir os responsáveis por esse crime. Justiça seja feita”, pontuou.

Por Assessoria Parlamentar

Foto: Ascom CMA