BATALHÃO DA RESTAURAÇÃO: PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM SERÃO VACINADOS

09/02/21 - 13:06:22

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) utilizou as redes sociais na manhã desta terça-feira (09) para manifestar sua gratidão ao Presidente da República, Jair Bolsonaro, governador do estado de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD) e ao prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana (MDB), por realizar a vacinações dos os profissionais que trabalham no Batalhão da Restauração.

Samuel eez questão de agradecer ao presidente, ao governador e ao prefeito de São Cristóvão, lembrando que o Batalhão da Restauração tem realizado um grande trabalho no sentido de recuperar pessoas com dependência química. “Quero agradecer ao Presidente Jair Bolsonaro, governador do estado de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD) e ao prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, por priorizar os profissionais que trabalham no Batalhão da Restauração e vacinarem contra covid 19. Isso prova a importância que o Estado verifica no nosso trabalho contra Dependência Química”, comemorou Samuel.