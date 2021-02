São Cristóvão inicia vacinação dos idosos nesta quarta-feira (10)

09/02/21 - 09:30:27

Nesta quarta-feira (10) será iniciada a segunda etapa do Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19 em São Cristóvão. Nesta etapa, que engloba todos os idosos acima de 60 anos, os idosos com 90 anos ou mais terão prioridade inicialmente, e serão vacinados em seus domicílios pelas equipes de saúde da família do município.

A vacinação acontecerá dentro um cronograma definido pela secretaria de saúde, através da Gerência de Imunização em articulação com as equipes de saúde. O cronograma de vacinação prevê uma organização por rua, que será informada à comunidade pelos Agentes Comunitários de Saúde. A vacinação ocorrerá de acordo com a faixa etária dos idosos, ou seja, os de maior idade primeiro, começando pelos maiores de 90 anos, depois os maiores de 80, e assim sucessivamente.

As famílias não devem se preocupar em ir até as Unidades de Saúde para vacinar o idoso, pois todos os que estão cadastrados no sistema receberão a vacina em casa de acordo com um cronograma pré-estabelecido. Caso o idoso seja novo residente em São Cristóvão ou ainda não esteja cadastrado na Unidade de Saúde da Família, algum familiar deverá procurar o agente comunitário de saúde ou a UBS mais próxima para atualizar os dados dele e realizar seu cadastramento no sistema e-SUS. A estratégia da SMS será a mesma utilizada nas campanhas de vacinação contra a influenza em 2020 e prevê a vacinação de um total de 9.052 pessoas acima de 60 anos em São Cristóvão.

Nesta semana também será iniciada a vacinação com a segunda dose dos profissionais da saúde que receberam a 1ª dose da CoronaVac, dando seguimento à etapa 1. Ao todo, São Cristóvão possui 1443 pessoas pertencentes a fase 1, dos quais 716 já foram imunizados. Dúvidas podem ser tiradas através do WhatsApp do Coronavírus: (79) 99883-6201.

