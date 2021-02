Sindicato dos Lojistas de Sergpe anuncia o fechamento do comércio dias 15 e 16. Supermercados funcionam normal

09/02/21 - 11:59:09

O Sindicato dos Lojistas (Sindilojas) informou nesta terça-feira (08) que nos dias 15 e 16 de fevereiro, o comércio sergipano estará fechado. A decisão vai contra a suspensão do ponto facultativo anunciado pelo governo estadual, como forma de evitar aglomerações carnavalescas e manter o funcionamento. Já os supermercados operam normalmente entre os dias 13 e 17.

A possibilidade de funcionamento do comércio surgiu, diante do decreto nº 40.758 de 04.02.2021 do governo do Estado, que suspende os pontos facultativos. Mas na manhã desta terça-feira (09), os sindicatos Laboral e dos Lojistas se reuniram para discutir se vão continuar com o fechamento do comercio ou não.

O Sindilojas ressaltou que concorda com o decreto do Governo de suspensão dos pontos facultativos para evitar a contaminação da Covid-19. Mas que existe esse acordo e precisa ser cumprido.

De acordo com Brenno Barreto, presidente do CDL, reforçou que só após uma decisão entre os sindicatos, de forma unânime, poderá afirmar sobre o fechamento do Comércio no Carnaval, mas até então prevalece o acordo firmado ano passado.

Suspensão de ponto facultativo

O governo de Sergipe decidiu suspender o ponto facultativo no feriado de carnaval nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. Além disso, ficaram proibidas, entre os dias 11 e 21 de fevereiro, comemorações e festividades relacionadas ao carnaval, como blocos, shows e similares. Também até o dia 21, estão suspensas novas autorizações para a realização de eventos abertos ou fechados.