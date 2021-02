TRT DA 20ª REGIÃO MANTÉM OS FERIADOS DO CARNAVAL, DIZ ASSESSORIA

09/02/21 - 10:27:49

A Presidência do Tribunal Regional do Trabalho, em conformidade com o artigo 62, da Lei nº 5.010/66, e com a Resolução Administrativa nº 58/2020, do Egrégio Tribunal Pleno, comunica que estão mantidos, no calendário do Judiciário Trabalhista sergipano, os feriados previstos para o Carnaval de 2021, dias 15, 16 e 17/02.

O TRT20 equiparou-se ao decidido pelo Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE) e pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SE), que também mantiveram os referidos feriados e funcionará, no período de Carnaval, em regime de plantão, seguindo o que disciplinam as resoluções do CNJ.