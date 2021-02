Violência sexual em Sergipe cresce entre mulheres mais jovens

09/02/21 - 12:39:11

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes presta assistência especializada a pacientes vítimas de violência sexual. As estatísticas mostram que a predominância é do sexo feminino. De janeiro a dezembro de 2020, foram registrados na MNSL, 280 atendimentos a essas vítimas, sendo 216 menores de idade e 64 maiores de idade.

“Nas estatísticas, a violência sexual contra a mulher é de 90%, com faixa etária entre 10 e 12 anos de idade. As vítimas do sexo masculino possuem entre 7 e 10 anos. Além do mais, o abuso é apontado como um dos tipos de violências mais comuns. Esses números podem ser ainda maiores, já que alguns casos não chegam à instituição e são subnotificados “, disse a superintendente e coordenadora do serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual da MNSL, Lourivânia Prado.

A coordenadora ainda esclareceu que a vítima quando chega ao serviço de violência sexual da maternidade, é atendida e acolhida pelo enfermeiro que trabalha na classificação de risco, em seguida, se for necessário, é transferida para uma sala com privacidade, na qual o médico, assistente social, técnico de enfermagem acolhem e fazem o aporte assistencial necessário. “Qualquer pessoa de qualquer região do estado é acolhida na unidade”, destacou Lourivânia.

Urgência

As vítimas de estupro, em idade fértil, recebem a pílula do dia seguinte e medicamentos contra sífilis, coquetel retro viral para HIV, entre outros. Desde 2007, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), através da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), vem se empenhando em qualificar a assistência prestada as mulheres vítimas de violência sexual em Sergipe. “Às vezes a vitima necessita passar pelo perito tanto para identificar o agressor, como para fechar o diagnóstico da violência e pelo IML. Sempre orientamos que seja feito o boletim de ocorrência”, ressaltou a coordenadora do serviço.

Denúncias:

180 – Central de Atendimento a Mulher

181 – Disque Denúncia Polícia Civil

190 – Polícia Militar de Sergipe

Onde procurar ajuda:

Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL): (79) 3225-8679

Delegacia Especial de Atendimento a Mulher de Aracaju: (79) 3205-9400

Delegacia Especial de Grupos Vulneráveis de Lagarto: (79) 3631-3150

Delegacia Especial de Grupos Vulneráveis de Itabaiana: (79) 3431-8513

Delegacia Especial de Grupos Vulneráveis de Nossa Senhora de Socorro: (79) 3256-4001

