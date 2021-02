VOO DA LATAM QUE IA DE ARACAJU A SÃO PAULO DECOLA SEM PARTE DOS PASSAGEIROS

09/02/21 - 09:54:33

Um problema de comunicação no aeroporto de Aracaju acabou provocando um grande transtorno para os passageiros e as informações são de que parte deles que estavam no voo da Latam, programado para sair às 3h05 desta terça-feira (9), do Aeroporto Santa Maria, em Aracaju, para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, não conseguiram embarcar na aeronave.

Cerca de 25 pessoas foram deixadas e eles só notaram o problema após ver no painel que o avião já tinha decolado. Segundo os passageiros, a explicação da companhia aérea foi que houve um problema no sistema. Já a nota da assessoria de comunicação da empresa disse que houve problemas técnicos no check-in do voo LA 3413 e que “as causas da ocorrência ainda estão em avaliação”.

A Latam também informou que os passageiros afetados estão recebendo assistência e sendo reacomodados nos próximos voos disponíveis ao longo dia.

Com informações do G1/SE