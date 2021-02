Avança colheita de arroz em projetos de irrigação da Codevasf em Sergipe

A colheita da safra de arroz nos projetos públicos de irrigação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em Sergipe está na fase final. Motivados pela alta no preço do grão, os agricultores dos projetos Propriá, Cotinguiba/Pindoba e Betume, no Baixo São Francisco Sergipano, devem colher mais de 35 mil toneladas até o final da safra, contribuindo para suprir a forte demanda do mercado interno pelo produto.

De acordo com dados da Gerência Regional de Irrigação da Codevasf em Sergipe, foram plantados 4,3 mil hectares de arroz nos projetos irrigados Propriá, Cotinguiba/Pindoba e Betume na atual safra de verão. O preço médio do arroz em casca na região tem superado a marca de R$ 900 por tonelada, o que representa um aumento de 110% em relação ao preço médio praticado nos últimos anos.

O gerente regional de Irrigação da Codevasf em Sergipe, Ricardo Martins, explicou que os resultados obtidos pelos irrigantes nessa safra têm sido bastante positivos. “Por conta de uma série de fatores, incluindo o aumento das exportações brasileiras, o preço do arroz sofreu uma alta considerável nos últimos meses, o que anima ainda mais o agricultor. O arroz produzido aqui é voltado ao mercado regional e vai ajudar a suprir a demanda em Sergipe e estados vizinhos”, afirmou.

Com o aumento do valor de comercialização, a produção de arroz deve proporcionar uma receita bruta de R$ 32 milhões para os irrigantes. A rizicultura é a principal atividade nos perímetros irrigados da Codevasf no Baixo São Francisco Sergipano, que beneficiam 1,5 mil famílias e geram cerca de 8 mil empregos diretos e indiretos na região.

Outro fator de incentivo aos agricultores foram os investimentos do governo federal nos projetos de irrigação Propriá, Cotinguiba/Pindoba e Betume. “Tivemos um grande apoio da bancada federal de Sergipe, que destinou recursos para reabilitar os nossos projetos irrigados. Esses investimentos deram uma sobrevida aos projetos e garantiram melhores condições de plantio aos produtores”, declarou o superintendente regional da Codevasf em Sergipe, César Mandarino.

Nos últimos anos, a Codevasf investiu mais de R$ 70 milhões, incluindo recursos oriundos de emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União, para revitalizar a infraestrutura de uso comum dos projetos de irrigação do Baixo São Francisco Sergipano. Os valores foram aplicados em ações como recuperação de canais, instalação de sistemas flutuantes de captação de água e modernização de estações de bombeamento, entre outras.

Assessoria de Comunicação da Codevasf