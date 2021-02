Belivaldo Chagas: “Aproveito a oportunidade para pedir que municípios tenham agilidade”

10/02/21 - 12:17:22

Programação é de que sejam vacinadas pelo menos 7.106 pessoas com 90 anos de idade ou mais em todos os 75 municípios sergipanos

Nesta quarta-feira (10), o governador Belivaldo Chagas, ao lado do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, acompanhou o início da segunda etapa de vacinação contra o coronavírus, com a imunização de idosos acima de 90 anos, em ação realizada pela Prefeitura de Aracaju, no Parque da Sementeira.

Pela estimativa do IBGE, a programação é de que sejam vacinadas pelo menos 7.106 pessoas com 90 anos de idade ou mais em todos os 75 municípios sergipanos. “A partir do momento que a gente vai recebendo as vacinas, o papel do Estado é fazer com que ela chegue lá na ponta, nos municípios, e a gente não tem medido esforços para isso. O que a gente pede é que os municípios façam exatamente o que estão fazendo, utilizem-se do processo de agilidade para que as pessoas possam ser vacinadas no menor espaço de tempo possível. O Estado recebe as vacinas da União, do governo federal, repassa para os municípios e os municípios fazem sua estratégia de início de vacinação, como está acontecendo aqui, hoje, em Aracaju, e quero crer que vai acontecer em todos os municípios de Sergipe. Aproveito essa oportunidade para pedir que os municípios tenham agilidade, porque à proporção que outras vacinas forem chegando, automaticamente, a gente vai repassando. Estamos todos na expectativa que o governo federal e o Ministério mandem mais vacinas para imunizar nossa população”, explicou Belivaldo.

Edvaldo Nogueira expressou sua alegria pelo início da segunda fase da campanha vacinação na capital. “Já vacinamos todos os idosos que estão em asilos e, agora, começamos a vacinação de pessoa acima de 90 anos. Hoje, 40 Unidades Básicas de Saúde estão de portas abertas para receber os idosos acima de 90 anos. E aqui, no Parque da Sementeira, estamos fazendo um drive-thru, que é uma maneira de vacinar mais rápido, com mais conforto e tranquilidade. Esperamos que as vacinas cheguem, que sejam liberadas pelo governo federal, porque a Prefeitura de Aracaju, a Saúde de Aracaju, tem capacidade de vacinar, tem expertise de vacinar. Chegando as vacinas, nós tomaremos todas as medidas para vacinar todos, essa é a nossa esperança. Aqui serão três dias justamente para que a gente não tenha atropelos, não precise ter muitas filas”, pontuou o prefeito.

Aracaju

Nessa primeira faixa etária da segunda fase, a Prefeitura de Aracaju pretende imunizar idosos com mais de 90 anos, seja acamado ou não, o que corresponde a 2.332 pessoas. Para isso, será utilizada a vacina AstraZeneca. Desta forma, os idosos nessa faixa etária que são acamados receberão a vacina em casa, por meio das equipes da Saúde da Família. Já os idosos com mobilidade, nessa faixa de idade, podem se vacinar em uma das 40 Unidades Básicas de Saúde da Família ou no drive-thru no Parque da Sementeira.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju, para ter acesso ao drive-thru é necessário fazer cadastro no Portal da Prefeitura de Aracaju. Na página, o usuário preencherá um formulário com os dados pessoais (endereço, nome completo, CPF, responsável pelo idoso), e anexará o comprovante de endereço. Com o cadastro feito, os profissionais da Saúde farão a validação otimizando o acesso ao imunizante no posto volante e será emitido um código.

O drive-thru funcionará das 08 às 17 horas. Para ter acesso ao Parque, é preciso que o idoso leve o código emitido após validação de dados do Portal, impresso ou no celular. O posto volante funcionará dias 10, 11 e 12, podendo ser prorrogado. Portanto, não é necessário urgência ou aglomerações. “Até o inicio desta manhã, 1.200 idosos foram cadastrados e 550 já validados, ou seja, estão com as informações válidas, como ser residente de Aracaju e ter acima de 90 anos”, afirmou a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza,

Distribuição

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), tem acompanhado, diariamente, o desempenho dos municípios quanto ao ritmo de vacinação da primeira fase. Na terça-feira (09), a SES iniciou a distribuição de novas doses da vacina Coronavac para todos os 75 municípios sergipanos. Foram enviadas para as regionais de saúde do estado, nove mil cento e seis doses de vacina contra a Covid-19, para início da primeira dose da vacinação de idosos com 90 anos ou mais, público prioritário nesta segunda etapa de imunização, ao lado dos trabalhadores da saúde, que já começaram a tomar a segunda dose do imunobiológico e da população indígena.

De acordo com a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, a previsão é que o público da segunda fase da campanha seja imunizado em aproximadamente uma semana. “Começamos a distribuição no dia de ontem para atender a faixa etária acima de 90 anos. E hoje, pela agilidade da entrega, todos os municípios já estão executando a campanha, atendendo esse grupo prioritário. Todos os municípios já estão vacinando seus idosos acima de 90 anos hoje”, destacou a gestora da SES.

Após a vacinação daqueles com 90 anos ou mais, paulatinamente, serão inseridas as demais faixas etárias de acordo com cronograma do Ministério da Saúde. Segundo dados do boletim epidemiológico do coronavírus, da terça-feira (09), a SES já distribuiu o total de 52.284 mil doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 29.517. Referente à segunda dose, foram distribuídas 23.824, sendo aplicadas 273 doses.

Fotos: Arthuro Paganini/Supec