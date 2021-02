DEPUTADO CAPITÃO SAMUEL VAI A BRASÍLIA PARA TRATAR DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

10/02/21 - 15:47:44

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) foi à Brasília nesta quarta-feira (10) acompanhado dos vereadores Johnata Santana (Itaporanga D’ajuda) e do vereador Neto Batalha (São Cristóvão). Eles participaram de uma reunião com o diretor da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, Edu Cabral.

A reunião teve o objetivo de tratar da frente parlamentar de política sobre drogas nos municípios dos dois vereadores, que serão responsáveis pelo fortalecimento desta luta nas respectivas regiões. O mesmo trabalho irá avançar nas demais cidades sergipanas.

Na oportunidade, o parlamentar, acompanhado da sua comitiva, visitou a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) em busca de recursos para investimento na política sobre drogas no estado de Sergipe.