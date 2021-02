Estão abertas as inscrições para o Prêmio Sesc de Literatura 2021

10/02/21 - 11:22:00

Você tem um romance ou conto que está por terminar na gaveta? Então agora é um ótimo momento para retomar a produção e, quem sabe, o próximo autógrafo a ser dado ser o seu. Tudo isso porque a edição 2021 do Prêmio Sesc de Literatura está com inscrições abertas até o dia 19/02, nas categorias romance e conto.

O prêmio não traz só uma vitória, mas também abre as portas do mercado editorial aos vencedores, uma vez que os livros que saem vitoriosos são publicados e distribuídos pela Editora Record. Na edição 2020 os vencedores foram o carioca Caê Guimarães, com o romance “Encontro Você no Oitavo Round” e gaúcho Tônio Caetano, com a coletânea de contos “Terra nos Cabelos”.

Como é a seleção

Uma vez realizadas as inscrições on-line pelo site https://sesc.com.br/portal/site/premiosesc, as obras finalizadas são enviadas para subcomissões julgadoras, que estão em todas as regiões do país. Uma vez pré-selecionadas, as obras vão para a comissão final.

Na comissão final, há duas pessoas responsáveis pela categoria Conto e duas pessoas pela categoria Romance, e é mantido o sigilo das obras vencedoras até o anúncio do resultado final. Em 2020 foram 1.358 inscritos, sendo 692 romances e 666 livros de contos, sendo que as comissões finais foram organizadas em Pernambuco e no Rio de Janeiro e cada uma recebeu 30 obras pré-selecionadas das subcomissões. As comissões finais foram compostas pelos profissionais Renata Pimentel e Samarone Lima para os romances e Ana Paula Maia e Marcelo Moutinho para os contos.

O Prêmio Sesc de Literatura

Existente desde 2003, o Prêmio Sesc de Literatura identifica escritores inéditos, com obras cuja obra literária possui qualidade para edição e circulação nacional, sendo que em todas as edições já foram mais de 16 mil livros inscritos e 31 novos autores revelados. O prêmio não só inclui os vencedores em programações literárias do Sesc como abre as portas do mercado editorial a eles. E mais que oferecer esta oportunidade a novos escritores, o Prêmio Sesc de Literatura cumpre um importante papel na área cultural, proporcionando uma renovação no panorama literário brasileiro.

Fonte Sistema Fecomércio/Sesc/Senac