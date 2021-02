FAMES e JUCESE discutem facilidades na abertura e funcionamento de empresas

10/02/21 - 13:52:07

O presidente da Federação dos Municípios de Sergipe (FAMES), Christiano Cavalcante, esteve reunido nesta quarta-feira, 10, com o presidente da Junta Comercial do Estado de Sergipe (JUCESE), Marco Freitas, e com consultor da Vox Tecnologia, James Matos.

Na pauta, os dirigentes debateram sobre a desburocratização do registro empresarial (abertura de empresas), através da integração de todos os municípios sergipanos com a Rede Sim, criada em 2007. Na ocasião, houve um levantamento sobre o número de municípios já integrados.

Com a listagem, de um total de 75 cidades, foram detectadas 12 que ainda não estão integradas ao sistema. Diante as informações, Christiano Cavalcante colocou a Federação à disposição da JUCESE e firmou a realização de um evento sobre o tema, voltado para os municípios ainda não integrados, sugerido para o mês de março.

“Tudo o que proporcionar benefícios para os municípios sergipanos, principalmente trazendo mais recursos e sem gerar novas despesas, a FAMES será uma parceira”, afirmou.

POR ASCOM/FAMES