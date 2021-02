FSF DIVULGA TABELA COMPLETA DAS TRÊS PRIMEIRAS RODADAS DO SERGIPE 2021

10/02/21 - 16:04:02

O Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) divulgou na tarde desta terça-feira (09/02) a tabela com datas, horários e locais das três primeiras rodadas do Campeonato Sergipano da Série A1.

A entidade sergipana aguarda a divulgação por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), da tabela da Copa do Nordeste de 2021, para em seguida divulgar os detalhes dos rodadas seguintes. O estadual terá início no dia 20 de fevereiro. Ao todo, 10 equipes divididas em dois grupos estarão participando desta edição.

Confira os grupos e a 1ª rodada do Sergipão:

Grupo A: América de Pedrinhas, Atlético Gloriense, FreiPaulistano, Itabaiana e Sergipe.

Grupo B: Boca Júnior, Confiança, Dorense, Lagarto e Maruinense

Detalhe que na rodada de abertura a equipe do Dorense Futebol Clube vai jogar com seu mando de campo no estádio Editon Oliveira, no município de Nossa Senhora da Glória. A equipe de Dores cumpre uma suspensão que foi aplicada pela Comissão Disciplinar do TJD/SE, do processo 009/20, envolvendo a confusão na partida entre Dorense x Confiança.

Confira a tabela do Campeonato Sergipano da Série A1 de 2021:

1ª rodada:

20 de fevereiro (sábado)

16h – Confiança x Atlético Gloriense, arena Batistão, em Aracaju

18h- Dorense x Itabaiana, estádio Editon Oliveira, em N. Sra da Glória

20h – Lagarto x América de Pedrinhas, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

21 de fevereiro (domingo)

15h15 – Maruinense x Sergipe, estádio Fernando França, em Carmopólis

15h15 – Boca Júnior x FreiPaulistano, estádio Geraldo Oliveira, em Cristinápolis

2ª rodada

23 de fevereiro (terça-feira)

15h15 – América de Pedrinhas x Confiança, estádio Roberto Silva, em Pedrinhas

24 de fevereiro (quarta-feira)

20h15: Sergipe x Lagarto, arena Batistão, em Aracaju

16h – FreiPaulistano x Maruinense, estádio Jairton Menezes, em Frei Paulo

25 de fevereiro (quinta-feira)

16h – Atlético Gloriense x Dorense, estádio Editon Oliveira, em N. Sra da Glória

20h15: Itabaiana x Boca Júnior, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

3ª rodada

27 de fevereiro (sábado)

16h – Lagarto x FreiPaulistano, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

28 de fevereiro (domingo)

15h15 – Dorense x Sergipe, estádio Ariston Azevedo, em N. Sra das Dores

15h15 – Maruinense x América de Pedrinhas, estádio Fernando França, em Carmopólis

01° de março (segunda-feira)

15h15 – Boca Júnior x Atlético Gloriense, estádio Geraldo Oliveira, em Cristinápolis

03 de março (quarta-feira)

20h15 – Confiança x Itabaiana, arena Batistão, em Aracaju

4ª rodada

(a definir: data, horário e local)

FreiPaulistano x Confiança

Atlético Gloriense x Lagarto

Sergipe x Boca Júnior

América de Pedrinhas x Dorense

Itabaiana x Maruinense

5ª rodada

(a definir: data, horário e local)

Confiança x Sergipe

Lagarto x Itabaiana

Boca Júnior x América de Pedrinhas

Dorense x FreiPaulistano

Maruinense x Atlético Gloriense

6ª rodada

(a definir: data, horário e local)

Atlético Gloriense x Confiança

Sergipe x Maruinense

Itabaiana x Dorense

FreiPaulistano x Boca Júnior

América de Pedrinhas x Lagarto

7ª rodada

(a definir: data, horário e local)

Lagarto x Sergipe

Confiança x América de Pedrinhas

Boca Júnior x Itabaiana

Dorense x Atlético Gloriense

Maruinense x FreiPaulistano

8ª rodada

(a definir: data, horário e local)

Sergipe x Dorense

Itabaiana x Confiança

América x Maruinense

FreiPaulistano x Lagarto

Atlético Gloriense x Boca Júnior

9ª rodada

(a definir: data, horário e local)

Confiança x FreiPaulistano

Lagarto x Atlético Gloriense

Boca Júnior x Sergipe

Dorense x América de Pedrinhas

Maruinense x Itabaiana

10ª rodada

(a definir: data, horário e local)

Sergipe x Confiança

Itabaiana x Lagarto

América de Pedrinhas x Boca Júnior

FreiPaulistano x Dorense

Atlético Gloriense x Maruinense

Fonte e foto FSF