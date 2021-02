Gustinho recebe empresários e manifesta apoio a PL para setor de eventos

10/02/21 - 16:23:46

O deputado federal Gustinho Ribeiro (Solidariedade) recebeu, nesta quarta-feira (10), em Brasília, o vereador de Aracaju Fabiano Oliveira (PP) e os empresários Téo Santana, André Vilela e Gustavo Paixão. No encontro, eles trataram do Projeto de Lei 5638/2020, que estabelece o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – PERSE. O objetivo é criar condições para que o setor de eventos possa diminuir perdas oriundas do estado de calamidade pública.

Vice-líder do governo, Gustinho Ribeiro (Solidariedade) manifestou apoio à matéria, que inclui medidas como a concessão de crédito, iniciativas voltadas à preservação dos empregos, manutenção do capital de giro das empresas, financiamento de tributos e desoneração fiscal para o setor. “O setor de eventos é um dos que mais estão sentindo os efeitos da pandemia da Covid-19 na economia do nosso país. Foi o primeiro a parar e ainda encontra dificuldades para retomar as atividades”, ressaltou o parlamentar.

Gustinho Ribeiro destacou ainda que é fundamental a criação de um ambiente favorável às empresas que atuam com eventos. “Para que possam se recuperar, pois é um segmento que gera milhares de empregos. Atrelado aos eventos vem o turismo, que é também uma grande ferramenta de recuperação econômica. Por isso, o projeto terá todo o nosso apoio e empenho para que seja aprovado e este setor possa se preparar para voltar a atuar, gerando emprego e renda e, consequentemente, contribuir com a nossa economia”, enfatizou.

O PL 5638/2020 é de autoria dos deputados federais Felipe Carreras (PSB/PE); Bibo Nunes (PSL/RS); André de Paula (PSD/PE); Fred Costa (PATRIOTA/MG) e Ricardo Silva (PSB/SP). A relatoria é da deputada Renata Abreu (PODE/SP).

Fonte e foto assessoria