Idosos acamados com mais de 90 anos de idade estão sendo vacinados em casa

10/02/21 - 14:35:31

A Prefeitura de Aracaju, por meio da secretaria Municipal da Saúde (SMS), iniciou nesta quarta-feira, 10, a vacinação contra o novo coronavírus dos idosos acima de 90 anos acamados com cadastro no Sistema Único de Saúde (SUS), as vacinas são levadas às residências, pelas equipes de Saúde da Família. Já foram programados para serem vacinados, nessa faixa etária de idade, 302 idosos acamados.

“No caso dos idosos que não possuem o cadastro no SUS, a orientação é que um familiar ou representante legal faça o cadastro na Unidade Básica de saúde (UBS) mais próxima da sua residência, apresentando documento com foto, CPF, comprovante de residência e relatório médico. Outra opção é realizar o cadastro no portal da Prefeitura”, explica a enfermeira da UBS Hugo Gurgel, Jamille Carolina da Silva.

Portal

O cadastro no portal deve ser feito através do link http://aracajusms.voipy.com.br:8091/sisvacinacao/. Na página, o usuário preencherá um formulário contendo os dados pessoais (endereço, nome completo, CPF, responsável pelo idoso), e anexará o comprovante de endereço e relatório médico.

A enfermeira ressalta que a ferramenta para cadastramento possui fácil acesso e que a medida foi adotada justamente para evitar aglomerações nas Unidades.

Responsáveis

Para Rosângela Santos, filha de seu Epaminondas Santos, de 100 anos, o momento é de esperança. “Depois de tanto tempo de isolamento, de preocupação com meu pai, chegou o momento em que poderemos sentir um pouco mais de tranquilidade, sabendo que ele está protegido e poderá viver melhor, em condições de mais saúde. Temos que celebrar e agradecer”, afirma.

O mesmo pensamento de apoio à vacina é compartilhado por dona Edilena de Menezes, filha de Maria Helena Menezes, de 94 anos. “Não há como não apoiar a vacinação. É algo que faz bem para o coletivo e esse é o momento em que devemos ter esse pensamento conjunto”, disse.

“É um alívio ver minha avó tomar a vacina e saber que, aos poucos, poderemos voltar à nossa rotina, receber visitas e, principalmente, sem estar com medo do vírus”, ressalta Vinícius dos Santos.

Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju/SE