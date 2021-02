Mais de 29 mil sergipanos já receberam a 1ª dose da vacina contra a Covid-19

10/02/21 - 12:34:37

A Secretaria de Estado da Saúde divulga, diariamente, boletins com o avanço da vacinação em Sergipe a partir dos dados disponibilizados pelos municípios. Até esta terça-feira, 09, 76.108 doses de vacinas já tinham sido enviadas pela SES aos 75 municípios sergipanos para a aplicação da primeira e segunda doses.

Desse total de vacinas enviadas, 29.512 foram aplicadas na primeira dose, com 56% de cobertura do primeiro grupo prioritário e 273 foram aplicadas na segunda dose, representando 1%. Seguindo as diretrizes da primeira fase do plano nacional de imunização, 64,7% dos trabalhadores da saúde do estado que atuam na linha de frente já tomaram a primeira dose e 0,8% foram imunizados com a segunda dose.

Com relação aos idosos e deficientes institucionalizados, 97,2% desse público recebeu a primeira dose e 14% a segunda dose da vacina. 95,4% dos indígenas aldeados em Sergipe já receberam a primeira dose. A vacinação com a segunda dose ainda não começou.

Segundo a secretária da saúde, Mércia Feitosa, o ritmo da vacinação é de responsabilidade dos municípios e depende do envio de remessas pelo Ministério da Saúde. A SES tem trabalhado para agilizar a distribuição dos lotes. Em menos de 24 horas da chegada do imunizante, todos os 75 municípios recebem suas doses. “Começamos a imunizar os idosos acima de 90 anos e continuamos vacinando os trabalhadores da saúde. Estamos dependendo do envio de mais doses pelo Ministério da Saúde para ampliar a cobertura para outros grupos prioritários, de acordo com o plano nacional de vacinação”, destacou.

O Ministério da Saúde enviou três remessas de vacinas para Sergipe: na primeira, o Estado recebeu 48.880 doses da Coronavac; na segunda, Sergipe recebeu 8.800 doses da Coronavac e mais 19 mil da Astrazeneca (Fiocruz); na terceira, 23.800 doses da Coronavac.

Os números completos da vacinação em Sergipe podem ser acompanhados no site: https://todoscontraocorona.net.br/

Fonte e foto assessoria