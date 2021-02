PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO REPUDIA DIVULGAÇÃO DE FAKE NEWS

10/02/21 - 05:15:13

A Secretária da Saúde do Município de Nossa Senhora do Socorro repudia veementemente a divulgação de FAKE NEWS sobre a vacinação contra a Covid- 19, no município.

Nesta quarta-feira, dia 10, a SMS vai acionar seu setor jurídico para fazer denuncia aos órgãos policiais, por entender que esse é um crime grave e que seu autores precisam ser responsabilizados.