Rogério não terá nenhum problema em se coligar com o PSC porque não veta partido

10/02/21 - 18:41:00

O senador Rogério Carvalho (PT) disse nesta quarta-feira (10) ao radialista George Magalhães. que não teria alguma objeção em fazer uma composição com o PSC para o pleito de 2022. o senador deixou claro que não veta nenhuma sigla.

– Nenhuma objeção ao PSC. Em política, quem veta pode ser vetado, por isso que eu não veto ninguém”, disse o senador, explicando que “não está conversando com o ex-deputado André Moura (PSC) sobre o assunto e que aguarda a decisão do líder maior, o governador Belivaldo Chagas.

Rogério acrescentou que conversou com o deputado federal Fábio Mitidieri, “mas de forma muito superficial”, disse e acrescentou: “Não quer dizer que eu não tenha disposição para o diálogo. Obviamente, estamos esperando o governador para dar o pontapé no processo”.

Questionado sobre a relação do PT com o governador Belivaldo Chagas, Rogério disse que “tem muita fofoca, muita gente querendo criar confusão entre nós e o governador. Não tenho nenhuma crise com o governador e queremos participar do debate junto com ele. Essa confusão é daqueles que não querem ver o PT participando do processo”;