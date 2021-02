Saúde: Vereador Binho conhece de perto a realidade do Hospital Cirurgia

10/02/21 - 05:21:33

Na tarde desta terça feira, 9, o vereador Binho visitou o Hospital Cirurgia e conheceu de perto a realidade do mesmo. Acompanhado dos demais colegas vereadores, foi recepcionado pela diretora da instituição, Márcia Guimarães, que na oportunidade mostrou a história da casa de saúde, tão importante para a sociedade.

Mesmo com a pandemia, no ano anterior, o hospital manteve a qualidade dos serviços prestados para a sociedade, tendo como exemplo mais de 4.100 cirurgias e 6.000 exames cardiológicos realizados.

“Fiquei surpreso em ver, com base nos dados apresentados, todos os avanços que esse hospital teve em 2020, mesmo diante da pandemia e das dificuldades financeiras. Aproveitei para ouvir as histórias de dedicação dos servidores que compõem essa instituição, os quais, mesmo diante das dificuldades pessoais, cumprem seu dever com amor ao próximo.” Concluiu Binho.

A instituição, que completa o marco de 95 anos de existência e atuação na capital Aracajuana, agora em 2021, tem passado por algumas dificuldades. O parlamentar colocou o seu mandato à disposição da mesma, para que juntos consigam mais condições frente ao poder executivo municipal e estadual, em prol da sociedade.

Por: Assessoria de Comunicação Parlamentar