Shoppings Jardins e RioMar Aracaju lamentam morte do empresário Noel Barbosa

10/02/21 - 06:01:11

É com grande tristeza que as equipes dos shoppings Jardins e RioMar lamentam profundamente o falecimento do empresário e sócio Noel Barbosa. Sempre atuante, trabalhou em prol de empreendimentos modernos e que servissem bem à sociedade sergipana. Neste momento de dor, externamos os nossos mais profundos sentimentos a toda família do Sr. Noel, esposa e filhos, além de integrantes do Grupo NB que agora perdem um grande líder.

Lotti e Caldas Comunicacao