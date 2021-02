Unit: parceria com Santander e Universia Brasil disponibiliza chips

Parceria disponibiliza chips com chamadas de voz ilimitadas, 5 GB de internet em alta velocidade por mês, além de navegação gratuita em alguns aplicativos.

Por meio de parceria com o Santander Universidades e Universia Brasil, os acadêmicos da Universidade Tiradentes – Unit – que não têm acesso à internet de qualidade e estão dentro do perfil estabelecido no edital do Projeto Acadêmico para Acessibilidade Via Celular poderão receber chips de forma gratuita.

Até o dia 11, os interessados podem se inscrever no projeto que garante chamadas de voz ilimitadas, 5 gigas de internet em alta velocidade por mês (durante um semestre), navegação gratuita em alguns aplicativos, sem qualquer custo – como Whatsapp, Internet Banking do Santander e o Portal da Universia.

Os chips doados serão entregues nas residências dos estudantes selecionados ainda neste mês de fevereiro. “Há, no Brasil, alguns desafios específicos, como a adaptação aos meios digitais em detrimento das aulas presenciais e o acesso universal à internet de qualidade. Nossa iniciativa colabora para minimizar os impactos causados por este momento”, afirma o CEO da Universia Brasil, Anderson Pereira.

De acordo com o vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes, Saumíneo Nascimento, a ação trará diferencial para aprendizagem. “Com certeza, a pandemia colocou a inclusão digital como prioridade para estudantes brasileiros e essa condição é crucial para o sucesso das aulas virtualizadas. Esta ação de apoiar universitários que não têm acesso à internet de qualidade, juntamente com a Universia Brasil, fará um importante diferencial na vida de diversos acadêmicos”, avalia.

A ação impacta na rotina e na produtividade dos alunos nos estudos. “Os chips doados facilitarão o acesso dos acadêmicos às aulas e aos conteúdos que são disponibilizados nos meios digitais que a Universidade Tiradentes oferece”, pontua Saumíneo Nascimento.

Para receber o chip, é preciso ser universitário e se inscrever em materiais.universia.com.br/chips.

Conforme prevê o edital, o aluno precisa estar devidamente matriculado e adimplente em curso de graduação oferecido pela Unit Sergipe, com a devida frequência acadêmica no semestre em que está matriculado e possuir renda familiar per capita menor ou igual a três salários mínimos.

Ser oriundo do ensino público; possuir regular pagamento de suas mensalidades; possuir maior média ponderada, utilizando-se como referência são critérios de desempate na seleção.

Atenta ao desenvolvimento tecnológico que envolve a educação e o ensino superior, a Unit tem investido em tecnologia para impulsionar a qualidade do ensino-aprendizagem de seus alunos. Além de ser reconhecida mundialmente como a primeira universidade do mundo a receber o título de referência no uso das ferramentas Google for Education, a Unit segue no caminho da inovação da comunicação.

Para o vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes, professor Saumíneo Nascimento, a formação continuada de docentes, a capacitação de professores da rede estadual de ensino e a adequação do cronograma acadêmico neste momento pandêmico demonstram o vanguardismo da Unit no que se refere aos esforços tecnológicos em prol de um ensino de qualidade.

“A Unit preparou seus professores e propiciou uma capacitação por meio do Programa de Formação Docente na Era Digital via dois ciclos formativos. Na sequência, ocorreu a capacitação de alunos para uso das bases virtuais, além disso, foram oferecidos, de forma digital, diversos cursos. Na formação complementar em Saúde, 4.287 alunos participaram de cursos livres. Destacamos, de forma especial, a ação social que a Universidade Tiradentes fez com a sociedade sergipana ao capacitar professores da rede pública e da rede privada no uso de tecnologias digitais para o ensino, foram 751 professores capacitados no Google For Education. Essas ações foram desenvolvidas sob a liderança da vice-presidência Acadêmica e da vice-presidência Estratégia, Internacionalização e Inovação do Grupo Tiradentes em Sergipe”, relembra Saumíneo Nascimento.

Ainda que durante a pandemia, os estudantes da Unit não foram desamparados. Em menos de quinze dias, as aulas passaram a acontecer de forma ao vivo pelo Google For Education graças aos investimentos realizados muito antes de 2020.

“A adaptação ao novo momento aconteceu rapidamente e a Unit deu continuidade de imediato às aulas teóricas de forma virtualizada, organizou-se para que os estágios fossem continuados de forma a não comprometer a realização dos sonhos da graduação dos alunos e fez várias articulações institucionais para que as atividades práticas, especialmente na área de saúde, pudessem ser retomadas, o mais breve possível. Sem contar na adequação de cronograma de reposição de aulas de forma a garantir um calendário acadêmico dentro do programado. Todas se tornaram ações estratégicas importantes”, completa.

A Universia é a edtech do grupo Santander criada para apoiar o jovem em sua jornada acadêmica, profissional e empreendedora. É considerada a maior rede de Universidades no mundo, representando mais de 1300 universidades em 20 países.

